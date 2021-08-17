Минтранс планирует привлечь средства ЕАБР и Эксимбанка Китая на реконструкцию дорог

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций планирует привлечь средства Евразийского банка развития и Эксимбанка Китая на реконструкцию автомобильных дорог. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления автомобильных дорог Минтранса Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА."Что касается международных кредитных ресурсов, то сейчас мы работаем над замещением выпавших доходов. В частности, интенсивные переговоры у нас идут с Евразийским банком развития, который заинтересован в финансировании дороги М3 на участке от Минска до Плещениц. Этот проект планируем начать в следующем году", - сказал Александр Головнев.Также, по его словам, ведутся переговоры с Эксимбанком Китая для привлечения средств на реконструкцию дороги Р46 со строительством обхода Полоцка и нового моста через Двину.-0-