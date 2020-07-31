Минтранс подписал допсоглашение с Kapsch TrafficCom для упрощения оплаты проезда по платным дорогам

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтранс подписал дополнительное соглашение с Kapsch TrafficCom AG (Австрия) для упрощения оплаты проезда по платным дорогам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"В соответствии с постановлением Совмина от 21 июля 2020 года №427 Минтранс подписал допсоглашение к инвестиционному договору между Беларусью и компанией Kapsch TrafficCom AG о реализации инвестпроекта по созданию и эксплуатации системы электронного сбора платы в режиме свободного многополосного движения ("Система электронного сбора платы") за проезд транспортных средств по определенным дорогам Беларуси ("ЕТС-Система")", - рассказали в пресс-службе.

Дополнительное соглашение подписано с целью реализации указа от 24 марта 2020 года №108 и направлено на упрощение порядка платы за проезд по платным дорогам.

С 15 декабря 2020 года у водителей, использующих транспортные средства с технически допустимой общей массой не более 3,5 т, не зарегистрированные на территории государств - членов ЕАЭС, появится возможность оплатить проезд по платным дорогам за определенный период.

Для платы за период времени нужно будет приобрести электронную виньетку. Купить ее можно будет как в любом пункте обслуживания BelToll, так и удаленно на официальном сайте www.beltoll.by.-0-