Минтранс проводит правовой мониторинг закона о железнодорожном транспорте

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций организует проведение правового мониторинга закона от 6 января 1999 года №237-З "О железнодорожном транспорте". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Национального правового интернет-портала.

Задачами данного мониторинга являются оценка эффективности норм этого закона, выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе его применения, а также выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации закона о железнодорожном транспорте.

В рамках проведения правового мониторинга все заинтересованные могут направлять информацию и предложения, в том числе об актуальности регулирования законом общественных отношений, наличии в нем устаревших и неэффективных норм, пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий, наличии или отсутствии единообразной практики его применения. Также можно присылать информацию о наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в этом документе, избыточности таких норм, положительных и отрицательных последствиях его принятия либо же информацию о необходимости корректировки закона и другое.

Данную информацию и предложения можно направлять с 8 по 21 февраля 2022 года в виде сообщений в специальном разделе на Правовом форуме Беларуси либо в электронном виде на почту Минтранса (ntp@mintrans.gov.by) с обязательным указанием "Правовой мониторинг закона".-0-