Минтранс рассчитывает до конца года подписать кредитное соглашение с ЕБРР на реконструкцию 11 мостов

26 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций рассчитывает до конца текущего года подписать с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) кредитное соглашение на реконструкцию 11 мостов на республиканских автодорогах. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

"Совместно с Европейским банком реконструкции и развития мы реализуем крупный проект, по которому будет отремонтировано 32 моста. Реконструкцию 11 из них профинансирует ЕБРР. К концу года планируем подписать кредитное соглашение и начать процедуру проведения конкурса по выбору подрядчика на ремонт этих сооружений", - сказал руководитель ведомства.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта - около 106 млн евро. Реализовать его планируется в ближайшие два-три года.

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