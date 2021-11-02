2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтранс рассчитывает на рост экспорта услуг и дальнейшее восстановление пассажиропотока в 2022 году. Об этом заявил сегодня журналистам министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко перед заседанием Президиума Совета Министров на тему "О функционировании транспортного комплекса в 2021 году и планах на 2022 год", передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот год, конечно, выдался непростым, но вместе с тем следует отметить, что показатели работы транспортной отрасли положительные. Так, за отчетный период пассажирооборот вырос на 10,6%, экспорт транспортных услуг - на 19,6%. Мы ожидаем, что положительная динамика сохранится до конца года. Если говорить про авиационный транспорт, то мы сосредоточились на работе на восточном и южном направлении. Россия с сентября сняла ограничения, поэтому это основной рынок, на котором мы сегодня работаем", - проинформировал Алексей Авраменко.

Министр рассказал также об ориентирах на следующий год. "Мы для себя определили основные критерии работы по нашим ключевым показателям. Ожидаем, что продолжится рост экспорта транспортных услуг, надеемся на дальнейшее восстановление пассажиропотока. Также в планах развитие транзитных перевозок железнодорожным транспортом, в первую очередь контейнерных перевозок", - отметил он.

По его словам, в ЕАЭС остается актуальным вопрос возобновления в полном объеме пассажирского сообщения. Также особое внимание уделяется вопросу наращивания взаимовыгодного транзита грузов, особенно по направлению Китай - Европа.-0-