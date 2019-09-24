Минтранс рассчитывает по итогам года увеличить экспорт услуг автотранспорта до $1,4 млрд

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций рассчитывает по итогам 2019 года увеличить экспорт услуг автотранспорта до $1,4 млрд, сообщил журналистам перед заседанием Президиума Совмина министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем рост экспорта по сравнению с прошлым годом по автомобильному транспорту, если все сложится с выдачей разрешений, на уровне 8%. В прошлом году экспорт услуг автомобильного транспорта был $1,3 млрд", - сказал Алексей Авраменко.

Что касается прогноза по экспорту всех транспортных услуг (включая услуги автомобильного, железнодорожного, водного, трубопроводного транспорта), то, по словам министра, многое будет зависеть от объемов транспортировки нефти по трубопроводному транспорту. "Мы планируем (экспорт транспортных услуг в целом. - Прим. БЕЛТА) не ниже прошлого года, когда было $4,5 млрд", - отметил он. Алексей Авраменко констатировал, что сегодня есть определенные вопросы, связанные с потерей экспорта услуг трубопроводного транспорта, а также с морским транспортом. Поэтому Минтранс будет предлагать меры, которые поспособствуют наращиванию экспорта транспортных услуг до конца 2019 года.

"В первую очередь это увеличение транзитных перевозок железнодорожным транспортом, вопросы каботажных перевозок водным транспортом по территории Украины. Стоит вопрос о наращивании экспорта транспортных услуг за счет автомобильного транспорта, ведем переговоры с коллегами по получению дополнительных разрешений", - пояснил министр. В частности, белорусская сторона рассчитывает получить допразрешения от Казахстана, Польши.

Кроме того, Беларусь подписала с Китаем межправсоглашение о международных автомобильных перевозках. "Как только оно вступит в силу, ждем существенный прирост на китайском векторе. Наши перевозчики смогут перевозить грузы из КНР. Сегодня мы видим, что есть такой запрос на перевозку. Безусловно, это даст прирост экспорта транспортных услуг", - добавил Алексей Авраменко.

На заседании Президиума Совмина речь также пойдет о реализации крупных проектов в транспортной отрасли. В планах - приступить к реконструкции дорог М7, М3 и Р46, а также к реконструкции 13 мостов на республиканских автодорогах. Для реконструкции автодороги М7 и пункта пропуска "Каменный Лог" потребуется 120 млн евро, дорог М3 и Р46 - около 240 млн евро, реконструкции мостовых сооружений - 110 млн евро, рассказал министр.-0-