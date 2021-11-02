Минтранс рассказал, какие виды разрешений на международные перевозки распределяет на 2022 год

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве транспорта и коммуникаций рассказали, какие виды разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом будут распределяться на 2022 год, сообщает БЕЛТА.

Среди подлежащих распределению разрешений Польши - двусторонние и транзитные, просто транзитные, а также на грузоперевозки в/из третьих стран, Казахстана - на грузоперевозки в/из третьих стран. Что касается разрешений России, они будут распределяться на перевозки грузов в/из третьих стран по трем категориям. Первая из них не включает перевозки в/из Италии, вторая - Италии и Германии. В третьей исключен целый ряд стран (Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Франция, Польша, Нидерланды и Чехия).

"При наличии потребности в получении таких разрешений автомобильным перевозчикам по 30 ноября 2021 года включительно необходимо проинформировать Транспортную инспекцию через сайт о своем намерении получить разрешения, подлежащие распределению на 2022 год, и необходимом их количестве", - отметили в Минтрансе.-0-