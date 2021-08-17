Минтранс рассказал о подготовке дорог к эксплуатации в осенне-зимний период

По словам Александра Головнева, ход ремонтной кампании показывает, что все будет сделано вовремя. "Как показала прошлая довольно сложная зима, особых нареканий по зимнему содержанию дорог не было. Я думаю, в этом году мы также справимся достаточно успешно и не создадим проблем пользователям. Комфорт будет обеспечен", - констатировал начальник главного управления.-0-





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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. О подготовке республиканских автомобильных дорог и эксплуатации в осенне-зимний период рассказал сегодня на пресс-конференции начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.По его словам, обслуживание дорог в зимний период - обычная практика. "Это отработанная годами технология. К одним из важнейших составляющих подготовки к зимнему периоду относятся выполнение всего комплекса работ по приведению покрытий в удовлетворительное и хорошее состояние, устройство тонких слоев и слоев износа, нанесение разметки. Разметка (особенно зимой, когда мы имеем большую продолжительность темного времени суток) играет серьезную роль в обеспечении безопасности дорожного движения", - подчеркнул он.Кроме того, большое внимание уделяется заготовке материалов для борьбы с зимней скользкостью, а также подготовке техники для зимнего содержания. "В каждой эксплуатационной организации проведена инженерная подготовка зимнего содержания. В целом по организациям республиканских автомобильных дорог требуется на зимний период 2021-2025 годов почти 400 тыс. т песчано-соляной смеси и около 350 тыс. т солей", - рассказал начальник главного управления.