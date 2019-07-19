Минтранс разрабатывает генеральную схему развития придорожного сервиса до 2025 года

19 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций разрабатывает генеральную схему развития придорожного сервиса до 2025 года. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Минтранса Сергей Леончик, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральная схема содержит как существующие и строящиеся объекты, так и проектируемые, а также предлагаемые инвесторам для нового строительства. В настоящее время действует схема до 2020 года. "Мы будем разрабатывать генеральную схему до 2025 года, - сказал представитель министерства. - Мы собрали все предложения инвесторов, облисполкомов. Думаю, к концу 2019-го - началу 2020 года мы ее сделаем, разошлем областям на согласование, после чего будет утверждаться постановление Минтранса".

Как отметил Сергей Леончик, в генеральной схеме развития придорожного сервиса предусмотрено три уровня объектов. К объектам первого уровня относятся площадки для отдыха с благоустроенным санитарным сооружением, ко второму уровню - те же площадки отдыха, но уже с пунктом питания. Объекты третьего уровня кроме всего этого подразумевают также наличие автозаправочной станции. При этом министерство не ограничивает этот список, каждый владелец объекта может расширять его, добавляя, к примеру, гостиничные услуги, техобслуживание.

В Минтрансе считают, что таких объектов должно становиться больше. "Мы видим, что дальнейшее развитие объектов придорожного сервиса будет ориентировано именно на комплексные объекты. Чтобы человек мог остановиться в дороге, заправить автомобиль, отдохнуть, поесть", - отметил Сергей Леончик.

По данным министерства, на начало 2019 года на республиканских дорогах функционировало 414 автозаправочных станций, 159 газозаправочных пунктов, 72 гостиницы, 45 автомоек, 101 охраняемая стоянка, 586 пунктов общественного питания, 74 пункта технической помощи и СТО. "Надо сказать, что и на магистральных, и республиканских дорогах выполняются рекомендуемые расстояния для объектов сервиса одного вида. К примеру, сегодня для АЗС это 42 км, для объектов общепита - 30 км", - резюмировал начальник управления.-0-