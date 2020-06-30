Минтранс разрабатывает госпрограмму развития автодорог на 2021-2025 годы

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минтранс разрабатывает госпрограмму развития автомобильных дорог на 2021-2025 годы. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Александр Головнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Существует государственная программа развития автомобильных дорог на 2017-2020 годы. Сейчас мы разрабатываем новую программу на 2021-2025 годы, которая будет называться "Дороги Беларуси". В ней предполагаем сделать раздел, которого не было ранее, он будет посвящен безопасности дорожного движения. Наблюдая за динамикой ДТП, мы пришли к выводу, что организационные меры себя исчерпали. Теперь наша задача - улучшение дорожной инфраструктуры для дальнейшего сокращения числа погибших и раненых. Это всемирная тенденция, есть даже такая амбициозная программа Vision Zero, цель которой - достигнуть через 10-15 лет нуля погибших на дороге. Мы этот опыт перенимаем и будем в таком направлении двигаться", - сказал Александр Головнев.

По его словам, на днях состоялось заседание Комиссии по безопасности дорожного движения при Совете министров, на котором эти вопросы широко обсуждались. Также принято решение о подготовке программы по установке дорожных ограждений. "Минтранс совместно с ГАИ в течение двух-трех недель подготовит такую программу. На сегодня у нас 700 км дорог первой категории не имеют на разделительной полосе барьерных ограждений. Сказать, что сделаем все сразу и быстро, будет неправильно. Эта планомерная работа, и в течение нескольких лет мы добьемся результата", - пояснил Александр Головнев.

Также он отметил, что стоимость барьерного ограждения достаточно серьезная - потребуется порядка Br140 млн.

На заседании Комиссии по безопасности дорожного движения Минтрансу совместно с МВД и другими заинтересованными даны поручения принять меры по ликвидации пешеходных переходов на одном уровне с автодорогами первой категории и установить барьерные ограждения на разделительных полосах, а также на других дорогах в аварийно-опасных местах при разделении транспортных потоков встречных направлений.-0-