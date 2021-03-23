Минтранс ввел регулирование цен на материалы и услуги для строительства дорог, мостов, тоннелей

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта и коммуникаций ввело регулирование цен (тарифов) на строительные материалы, изделия, конструкции, услуги в дорожном хозяйстве. Соответствующее постановление Минтранса №57 от 10 декабря 2020 года опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом установлен предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в цены (тарифы) на производимые и реализуемые на территории Беларуси юрлицами и ИП строительные материалы, изделия, конструкции, услуги, используемые (оказываемые) при строительстве и содержании автодорог, мостов и тоннелей, финансируемых полностью или частично за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов, в размере 12% к плановой себестоимости.

Постановлением также предусмотрено, что отпускные цены на товары, ввезенные в страну, определяются исходя из контрактной цены, расходов по импорту (таможенных сборов и пошлин, процентов по кредитам, займам, гарантиям), на страхование груза, транспортных расходов, связанных с приобретением товара, и предельной максимальной надбавки в размере 10% от контрактной цены.

При этом предельная оптовая надбавка к отпускным ценам, формируемым производителями и импортерами, должна быть установлена в размере 10% независимо от количества участвующих посредников.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-