Минтрансы Беларуси и России обсудили увеличение перевозок белорусских грузов через порты России

11 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители транспортных ведомств Беларуси и России обсудили вопросы грузоперевозок между странами, сообщили БЕЛТА в пресс-службе российского Минтранса.

"Данная тема обсуждалась во время видеоконференции с участием статс-секретаря - заместителя министра транспорта РФ Дмитрия Зверева и первого заместителя министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Ляхновича. В частности говорилось о возможности увеличения объемов перевозок белорусских грузов через порты России", - отметили в пресс-службе.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в увеличении объемов перевозки грузов между двумя странами и транзита по их территории, а также обсудили их номенклатуру. "Достигнута договоренность о проведении в ближайшее время дополнительных консультаций в целях скорейшей реализации намеченных планов", - добавили в Минтрансе РФ.-0-