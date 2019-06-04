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Минтрансы ЕАЭС высказались за увязку контроля транспорта на границе с прослеживаемостью товаров

Экономика 04.06.2019 | 19:03
Фото ЕЭК
Фото ЕЭК

4 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Руководители транспортных ведомств стран Евразийского экономического союза считают необходимым увязать порядок осуществления транспортного контроля на внешней границе ЕАЭС с мерами по обеспечению прослеживаемости товаров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии по итогам состоявшегося в Сочи первого заседания руководителей уполномоченных органов в сфере транспорта государств ЕАЭС.

"В ходе обсуждения вопроса о совершенствовании положений Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года министры высказали консолидированное мнение, что работу по внесению изменений в порядок осуществления транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ЕАЭС необходимо синхронизировать с мерами по обеспечению прослеживаемости перемещения товаров по территории стран ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

В ЕЭК подчеркнули, что отраслевые приоритеты транспортной деятельности в ЕАЭС на ближайшую перспективу расставлены и затрагивают работу по всем направлениям. "Так, в авиации предстоит расширение воздушных сообщений, снятие ограничений по назначенным аэропортам, маршрутам, перевозчикам, емкости, а также обеспечение равноправных тарифных условий и доступа к транзиту, аэронавигационному и аэропортовому обслуживанию", - сказали в комиссии.

В автомобильном транспорте планируется дальнейшая либерализация перевозок грузов, выработка согласованных подходов к организации пассажирских перевозок, гармонизация требований к весовым и габаритным параметрам автотранспортных средств. В сфере железнодорожного транспорта предстоит внедрение информационного обмена при перевозках железнодорожным транспортом, цифровизация процессов и технологий, а также работа по защите прав потребителей. Планируется подготовить проект международного договора об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки с третьими странами.

На водном транспорте намечено совершенствовать порядок прохода судов по внутренним водным путям, определить направления гармонизации законодательства и программ подготовки кадров. Как заявил на заседании член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев, особое внимание необходимо уделить соглашению о судоходстве, подписанному 1 февраля 2019 года. "Сегодня соглашение еще проходит в сторонах процедуры вступления в силу, однако уже сейчас целесообразно приступить к работе по подготовке документов, необходимых для реализации соглашения с тем, чтобы к моменту вступления в силу не задерживать начало его реализации", - считает он.

Эмиль Кайкиев также обратил внимание руководителей транспортных ведомств стран ЕАЭС на вопросы общей интеграционной работы, в частности, на подготовку проекта стратегических направлений в рамках Декларации о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС. "В декларацию включены вопросы обеспечения транспортно-логистического потенциала ЕАЭС, и для их продвижения мы должны исходить из поставленной перед нами главами государств ключевой амбициозной задачи: принять меры по снятию до 2025 года существующих ограничений при осуществлении перевозок всеми видами транспорта в ЕАЭС", - указал министр ЕЭК.

Совет руководителей транспортных ведомств создан по решению Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 года как вспомогательный орган для реализации государствами - членами ЕАЭС скоординированной (согласованной) транспортной политики. В настоящее время в состав совета входят: член Коллегии (министр) по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Эмиль Кайкиев (руководитель совета), министр территориального управления и инфраструктуры Армении Сурен Папикян (председательствует на заседаниях совета в 2019 году), министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко, министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр, министр транспорта и дорог Крыгызстана Жанат Бейшенов, министр транспорта России Евгений Дитрих. Совет принимает решения консенсусом.-0-

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Теги
ЕАЭС, ЕЭК, транспорт
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