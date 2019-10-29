Минтруда выполнило предупреждение МАРТ об обеспечении равного доступа банков к выплате пенсий

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты выполнило предупреждение Министерства антимонопольного регулирования и торговли о предоставлении равного доступа банков к выплате пенсий, пособий и других выплат по государственному социальному страхованию, выданное в сентябре этого года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МАРТ.

Для этого Минтруда в адрес ряда банков были направлены письма с информацией о неактуальности ранее доведенной позиции по вопросу заключения договоров по таким выплатам. Также банкам предложено заключить договоры о выплате пенсий и иных социальных выплат в порядке, аналогичном действующему с банками, уже участвующими в процессе.

Как отметили в МАРТ, конструктивный подход Минтруда позволил оперативно устранить барьеры на пути обеспечения равного доступа банков к обслуживанию социальных выплат, что будет способствовать развитию конкурентной среды, а значит, и повышению доступности и удобства банковских услуг. В связи с этим и на основании норм закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции" МАРТ прекращает рассмотрение заявления Республиканского союза промышленников и предпринимателей.-0-