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30 июня 2021, 13:27

Минздрав установил порядок участия в госзакупках незарегистрированных медизделий

Фото из архива
Фото из архива

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения установило порядок участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий. Это предусмотрено постановлением Минздрава №51 от 19 мая 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В документе говорится, что для участия в госзакупках заказчики в конкурсных, аукционных документах, документах, предоставляемых юридическому или физическому лицу, в том числе ИП, для подготовки предложения для участия в процедуре запроса ценовых предложений, а также в документах процедуры госзакупки из одного источника определяют условия, при соблюдении которых участники могут предложить медизделия, зарегистрированные в России и (или) находящиеся в обращении на территории США и (или) ЕС и находящиеся в процессе регистрации (перерегистрации) в Беларуси на дату подачи предложения (ответа на запрос при проведении процедуры закупки из одного источника). При этом в составе предложения участника госзакупки должны быть определенные документы, их перечень оговорен постановлением.

В частности, необходимо наличие копии регистрационного удостоверения (для медизделий, зарегистрированных в России), копии документов о сертификации изделия медназначения, медтехники и (или) документов, разрешающих их обращение в США и (или) в ЕС (сертификат на свободную продажу и (или) декларация о соответствии (сертификат соответствия) и др.).

Должна быть копия действующего на дату подачи предложения (ответа на запрос при проведении процедуры закупки из одного источника) договора на проведение комплекса предварительных технических работ, заключенного с РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении". Также требуется копия документа, подтверждающего факт оплаты услуг по такому договору (платежного поручения или квитанции об оплате).

Кроме того, участник процедуры госзакупки в случае выбора его победителем (поставщиком) обязуется предоставить копию регистрационного удостоверения заказчику (организатору) на предлагаемый товар в срок не позднее даты его поставки по договору государственной закупки.

Как отмечалось в обосновании к проекту постановления, документ обеспечит единый подход к участникам, предлагающим не зарегистрированные в установленном порядке медицинские изделия.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-

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