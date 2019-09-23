Минжилкомхоз определил нормативы расходов на благоустройство и ремонт дорог на 2020 год

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства постановлением №12 от 11 сентября текущего года определило минимальные нормативы планирования расходов в 2020 году на содержание, ремонт улично-дорожной сети и благоустройство населенных пунктов, включая придомовые территории. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Так, для Минска установлен норматив планирования объемов работ по содержанию и ремонту объектов благоустройства Br1,27, для других населенных пунктов - Br0,21-0,27 в расчете на 1 кв.м обслуживаемых площадей.

На поддержание санитарного и технического состояния дворов многоэтажек в столице планируется потратить не менее Br26, в областных центрах и 11 крупных городах (имеющих население более 80 тыс. человек и являющихся потенциальными центрами экономического роста) - не менее Br12, в других населенных пунктах - не менее Br8 на каждого жильца.

Расходы на уличное освещение рассчитываются из сумм Br222,49 (в Минске) и Br102,69-136,92 (в других регионах) на один осветительный прибор, на дождевую канализацию - Br2,8 и Br1,6 на 1 м соответственно, на искусственные сооружения - Br1,37 на 1 кв.м.

Что касается ямочного ремонта дорог за пределами дворовых территорий, то минимальный норматив составит Br4,03 на 1 кв.м в Минске, Br0,38 - в Гомельской области, Br0,5 - в Витебской и Гродненской областях, Br0,63 - в Брестской, Br0,75 - в Могилевской, Br1,51 - в Минской области. Если речь идет не об областных центрах и 11 крупных городах, то цифры таковы - Br0,38-0,63 на 1 кв.м.-0-