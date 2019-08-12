Минжилкомхоз предлагает обсудить проект указа о внедрении депозитной системы обращения упаковки

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства предлагает обсудить проект указа "О депозитной (залоговой) системе обращения потребительской упаковки". Общественное обсуждение проходит на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Проект указа подготовлен в целях сокращения объемов захоронения отходов и их вредного воздействия на окружающую среду, повышения уровня вовлечения в хозяйственный оборот вторичных материальных ресурсов. Он предусматривает внедрение в Беларуси депозитной (залоговой) системы обращения одноразовой потребительской упаковки для пищевых продуктов. Эта система основана на экономическом стимулировании покупателя: покупая товар в потребительской упаковке, он уплачивает за нее сумму депозита (залога), а при возврате пустой тары получает эти деньги обратно.

"Такие системы созданы и успешно функционируют во многих странах, например в США, Канаде, Финляндии, Германии, Швеции, Нидерландах, Хорватии, Дании, Исландии, Норвегии, Эстонии и Литве. Многие государства обсуждают возможность внедрения депозитной (залоговой) системы: Австрия, Бельгия, Франция, Латвия, Мальта, Португалия, Румыния, Словакия, Испания. Некоторыми уже приняты решения на уровне законодательства и установлены сроки для подготовки к началу работы", - отметили в Минжилкомхозе. Предполагается, что внедрение такой системы в Беларуси позволит увеличить в 2,1-2,4 раза сбор отходов упаковки, в первую очередь пластиковых бутылок (в 3-3,3 раза), снизить объем захоронения коммунальных отходов на 10%, дополнительно собрать и переработать не менее 85 тыс. т отходов стекла, 23 тыс. т пластиковых отходов и 360 т отходов алюминия.

Согласно проекту документа, в числе участников системы - управляющая организация, производители и импортеры продуктов (напитков) в потребительской упаковке, субъекты торговли и общественного питания, покупатели. Перечень пищевых продуктов (напитков) и типов потребительской упаковки, на которые будет распространяться депозитная система, будет определен Советом Министров. В настоящее время в него планируется включить упаковку для соков, воды, пива, вин и прочих спиртных напитков емкостью не менее 0,1 л и не более 3 л следующих типов: полимерные фляги, банки и бутылки, стеклянные банки и бутылки, металлические (из жести, алюминия и его сплавов) банки.

Также в проекте указа определены случаи, при которых на продукты в потребительской упаковке не распространяются требования депозитной системы. В их числе - экспорт, передача на обезвреживание, использование или захоронение в связи с утратой потребительских свойств, а также чрезвычайные обстоятельства (пожар, авария, стихийное бедствие, ДТП). В этих случаях поставщики, субъекты торговли и субъекты общественного питания вправе получить возврат уплаченных сумм депозита (залога) за потребительскую упаковку продуктов.

Обязанности участников системы включают обеспечение идентификации включенных в нее товаров, учет движения соответствующих продуктов (напитков), взимание депозита (залога) за потребительскую упаковку на всех этапах продажи от производителя или импортера до конечного покупателя, а также организацию субъектами торговли приема от покупателей бывшей в употреблении тары и возврата сумм депозита (залога). Идентификация будет проводиться посредством штриховых идентификационных кодов (товарных номеров). Для информирования покупателя о том, что на упаковку распространяется депозитная система, потребуется нанесение специального знака. Это будет просто изображение установленного образца, которое не потребует специализированных средств для печати и нанесения. Производители и импортеры до момента продажи продуктов и напитков на территории Беларуси будут обязаны зарегистрировать упаковку в реестре, порядок ведения которого будет установлен Советом Министров.

Совмин также определит порядок и требования к организации приема бывшей в употреблении упаковки и возврата покупателям сумм депозита (залога). Требования об обязательной организации приема тары будут установлены для отдельных категорий торговых объектов в зависимости от вида, наличия торговой площади и ее размера, учитывая возможности соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил, а также доступности системы сбора упаковки для населения.

Проектом указа предусматривается, что поставщики проведут инвентаризацию остатков продукции, подпадающей под требования депозитной системы, которая будет находиться в обращении на момент начала ее работы. Предполагается, что остатки можно будет реализовать без взимания суммы депозита (залога). В связи с тем, что для начала работы системы необходимо обобщить большой объем информации, планируется заблаговременная (за три месяца) регистрация управляющей организацией участников системы и соответствующей упаковки. Это позволит избежать перебоев в поставке продукции и ее реализации потребителям в начале функционирования системы.

Также в проекте документа урегулированы вопросы налогообложения и учета затрат. Согласно проекту указа, сумма депозита (залога) является условной суммой денежных средств, не связанной со стоимостью товара, и не может рассматриваться как объект налогообложения, так как подлежит уплате и дальнейшему возмещению в полном объеме у всех участников системы.

Создание депозитной системы планируется обеспечить за счет инвестора без привлечения бюджетного финансирования. Условия, порядок организации и проведения конкурса по выбору инвестора, а также переговоров в отношении условий проекта инвестиционного договора будут определены Советом Министров.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору публичного обсуждения с 12 по 22 августа включительно.-0-