Минжилкомхоз: службы заказчика должны стать профессионалами в деле защиты прав потребителей ЖКУ

11 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Палата представителей приняла сегодня в первом чтении поправки в закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Представляя законопроект парламентариям, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов заявил, что службы заказчика должны стать профессионалами в деле защиты прав потребителей ЖКУ, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект закона закрепляет понятие государственной службы заказчика, то есть уполномоченного лица, которое следит за объемом услуг и качеством работы. Внедрение этого механизма позволяет не только эффективнее защищать права потребителей, но и упростит отношения между ними и исполнителями услуг.

В Минске службы заказчика созданы, растет интерес к ним в регионах. По словам руководителя ведомства, для того чтобы служба заработала в полной мере, вводится понятие обязательной профессиональной аттестации. "Должны появиться профессионалы, которые смогут, защищая права и интересы жильцов, диктовать условия подрядным организациям", - сказал Александр Терехов.

Введение услуги по управлению общим имуществом не увеличивает плату потребителя за ЖКУ, напомнил министр. Она формируется за счет уменьшения тарифов на услуги по техобслуживанию, обращению с твердыми коммунальными отходами и другими ЖКУ на величину относимых расходов по управлению общим имуществом.

Законопроект предусматривает расширение требований к информированию потребителей о приобретаемых услугах. Госзаказчик обязан информировать об исполнителях, оказываемых ими услугах и так далее. Кроме того, в законе прописано, что с жильцами обязаны заранее согласовывать время прихода специалистов.

Упрощается порядок перерасчета платы при неоказании услуг или оказании их с недостатками. "Потребителю не нужно будет обращаться к каждому исполнителю. Он будет обращаться к своему госзаказчику, который примет установленные законодательством меры", - пояснил министр. Александр Терехов напомнил, что изменения в постановление правительства о порядке перерасчета платы за ненадлежаще оказанные услуги уже внесены. Требования к качеству услуг ужесточены, а процент возврата денег за некачественные услуги увеличен.-0-