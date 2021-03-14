Мировые рейтинги влияют на инвестпривлекательность Беларуси, но не на основных партнеров - Гурский

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оценки мировых рейтинговых агентств могут повлиять на привлекательность белорусской экономики для международных инвесторов, но на основных партнеров страны - Россию и Китай - большого эффекта не окажут. Уверенность в этом выразил в эфире телеканала "Беларусь 1" директор Института экономики Национальной академии наук Василий Гурский, сообщает БЕЛТА.

Экономикам мира в этом году непросто выходить из затяжной паузы, тем более некоторые страны останавливали производства. "В Республике Беларусь тоже есть определенные сложности. Как известно, за 2020 год темп роста ВВП составил 99,1%. По сути, у нас есть экономический спад, - отметил Василий Гурский. - Однако я бы воздержался от критических оценок. Если оценить потери, которые понесли другие страны в прошлом году, то мы увидим, что в целом мировая экономика упала на 4,3%. Развитые страны - на 5,6%. Если говорить по Евросоюзу, то это 7,8%".

При таком сравнении, по мнению ученого, белорусский экономический спад даже можно трактовать как успех. Но добавил, что динамика экономического развития Беларуси и сейчас, и в дальнейшем зависит от состояния стран-партнеров. Неблагоприятная международная конъюнктура рынка в минувшем году привела к существенному снижению показателей экспорта продукции (в основном из-за снижения цен на нефть). "Но в начале 2021 года происходит обратная ситуация - и наш экспорт существенно вырос: за январь это более 19%, порядка $2,4 млрд. Основные позиции - это нефтепродукты, продукция пищевой промышленности. Именно сбалансированность нашей экономики позволяет нам достаточно устойчиво чувствовать себя в период международных экономических кризисов.

В то же время некоторых крупные рейтинговые агентства понизили позиции Беларуси как подходящей для инвестиций экономики. "Во многом оценки международных рейтинговых агентств носят субъективный характер. Известно, что многим в мире не нравится наша независимая позиция - как в отношении антиковидных мер, так и в отношении многих других, экономических стратегий. К сожалению, эти рейтинги всерьез воспринимают инвесторы. И оценки международных рейтинговых агентств могут значительно повлиять на привлекательность той или иной страны для международных инвесторов. В то же время наши основные инвесторы - Российская Федерация, Китай, которые не так сильно обращают внимание на международные рейтинги, потому что было много случаев, когда они сами страдали от этой субъективной позиции западных рейтинговых агентств", - подчеркнул Василий Гурский.

Он удивлен тем, что западные партнеры постоянно обращают столь пристальное внимание на госдолг Беларуси. "Даже наш совокупный внешний долг не превышает 60% ВВП, в то время как, допустим, у США это больше 100% ВВП, в Испании тоже больше 100%, в Японии вовсе около 250%. То есть когда мы говорим о большом внешнем госдолге, то необходимо сопоставлять величины. В целом, Республика Беларусь всегда ответственно подходила к обеспечению своего внешнего долга и расплачивалась по текущим платежам. Говорить здесь о дефолте мне кажется некорректно. Есть много европейских стран, у которых проблемы с внешним долгом гораздо больше, но на них не обращают внимания", - считает ученый.-0-