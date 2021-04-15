Мировые скачки цен на нефть не оказали негативного влияния на внутренние цены - "Белнефтехим"

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мировые скачки цен на нефть и нефтепродукты не оказали негативного влияния на внутренние цены. Об этом было сказано на расширенном заседании общественно-консультативного (экспертного) совета по развитию предпринимательства при концерне "Белнефтехим" с участием представителей МАРТ, Национального собрания, БИСИ, Белхимпрофсоюза, БелАПП и бизнеса, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

На заседании рассмотрены вопросы о состоянии и тенденциях развития рынка автомобильного топлива в Беларуси, о принимаемых мерах по поддержанию стабильности на этом рынке и предложениях по их совершенствованию.

Особое внимание было уделено аспектам ценового регулирования на внутреннем рынке, влиянии внешних факторов на уровень цен. Обсуждена практика ценовой политики концерна, являющего регулятором цен на нефтепродукты на белорусском рынке.

Участники отметили, что отечественный рынок топлива имеет признаки насыщенности и защищенности от шоковых колебаний на внешних контурах рынка нефти и нефтепродуктов. Производство, качество, запасы, логистика, реализация в полной мере удовлетворяют запросам потребителей автомобильного топлива. Меры по сдерживанию роста цен на белорусском рынке топлива оценены как эффективные. Мировые скачки цен на нефть и нефтепродукты не оказали негативного влияния на внутренние цены.

"В странах, полностью отдавших этот вопрос на откуп рынку, и где, даже в 2020 году при самом низком падении котировок на нефть, цены на топливо так и не достигли белорусского уровня и оставались выше в полтора-два раза", - сказали в концерне.

Тактика определения верхних показателей розничных цен на топливо, применяемая регулятором, является действенным сдерживающим фактором для ценовой эскалации в этом секторе экономики. Общественно-консультативный совет поддержал ценовую политику концерна "Белнефтехим".-0-

В Беларуси до конца года цены на топливо планируется увеличить на 5-6% - Гурина