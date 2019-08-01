Мирзиёев впечатлен темпами роста Парка высоких технологий

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сегодня посетил Парк высоких технологий. Его сопровождали премьер-министр Беларуси Сергей Румас и директор ПВТ Всеволод Янчевский, сообщили БЕЛТА в ПВТ.

Шавкат Мирзиёев был впечатлен темпами роста Парка высоких технологий за последние несколько лет. "Наше сотрудничество с вами станет воплощением технологий завтрашнего дня", - подчеркнул он.

Стороны обсудили возможность повышения квалификации узбекских специалистов в программировании. В этом готова помочь компания EPAM. Компания LWO предложила внедрить в Узбекистане новую платежную систему с помощью QR-кодов, которая сократит затраты на комиссию международным платежным системам. "Нам очень приятно, что у Узбекистана большой интерес к IT. У нас много достойных цифровых продуктов, которые мы можем предложить коллегам. Мы видим, что в Узбекистане серьезные подвижки в развитии сферы образования, а также уделяется большое внимание цифровизации экономики", - отметил директор ПВТ Всеволод Янчевский.

Руководство парка показало Шавкату Мирзиёеву новые белорусские разработки компаний-резидентов. Были представлены лазерные аппараты для косметологии, система маркировки электропроводки самолетов, онлайн-добыча руды "Солар ЛС". Президента Узбекистана заинтересовал агростартап для сферы сельского хозяйства OneSoil, который дистанционно отслеживает состояние почвы на фермерских полях с помощью искусственного интеллекта. Во время встречи также были показаны парящие 3D-голограммы резидента ПВТ "Кино-мо Текнолоджис". Белорусы разработали уникальную технологию, которая создает объемные изображения благодаря умным датчикам на вращающемся пропеллере. Сейчас специалисты работают над технологией создания цифрового двойника, когда голограмма будет повторять жесты и мимику человека.

Кроме того, на выставке была продемонстрирована уникальная технология покраски корпусов смартфонов от компании "Изовак". Это оборудование недавно начали использовать крупнейшие китайские бренды в новых моделях. Промышленный робот Rozum Robotics полностью белорусского производства показал работу на конвейере. А среди последних решений в медицине - нейросеть компании ITechArt, которая ассистирует хирургу при операциях.-0-

Фото Егора Павлющика