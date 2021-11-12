Мишустин: соглашение о свободной торговле услугами простимулирует экономическое взаимодействие в СНГ

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заключение соглашения о свободной торговле услугами даст больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия стран СНГ. Такое мнение высказал премьер-министр России Михаил Мишустин на очередном заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое проходит сегодня по видео-конференц-связи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пандемия стала серьезным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности. Однако экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются. Так, за первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, внешнеторговый оборот - более чем на четверть, объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%, растут грузоперевозки, производство промышленной продукции. Таких результатов удалось добиться в том числе благодаря оперативным мерам, которые мы приняли для обеспечения стабильности единого рынка товаров. Еще больше возможностей для наращивания экономического взаимодействия даст заключение соглашения о свободной торговле услугами, на их долю приходится более половины валового продукта стран Содружества", - отметил глава правительства России.

По его информации, в этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа. "Необходимо завершить переговорные процессы и выходить на подписание. Мы рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким", - подчеркнул Михаил Мишустин.-0-

Мишустин: в СНГ нужно сформировать систему внутреннего климатического регулирования