Миссия ENSREG в Беларусь планируется в мае-июне

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) в Беларусь планируется в мае-июне нынешнего года, сообщили БЕЛТА в Департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор).

Эксперты ENSREG 9-10 февраля посетили Белорусскую АЭС с двухдневным визитом в рамках партнерского обзора национального плана действий по итогам проведения стресс-тестов БелАЭС. По итогам визита и предшествующих мероприятий эксперты ENSREG подготовят предварительную версию отчета о партнерском обзоре. В дополнение к состоявшемуся техническому визиту запланировано также проведение миссии ENSREG в Беларусь на 1,5 недели, ориентировочно в мае-июне 2021 года. Ее сроки будут определены дополнительно с учетом улучшения эпидемиологической ситуации. По завершении этой миссии будет подготовлена окончательная версия отчета ENSREG о партнерском обзоре национального плана, который представят для СМИ и общественности.

В ходе визита 9-10 февраля европейским экспертами продемонстрированы объекты, системы и оборудование Белорусской АЭС, важные с точки зрения устойчивости станции к внешним природным воздействиям и выполнения национального плана. Предоставлена возможность изучить соответствующую документацию, провести обсуждение своих наблюдений в отношении реализации нацплана и учета рекомендаций ENSREG с представителями Госатомнадзора, ГП "Белорусская АЭС", проектного блока АО ИК "АСЭ", другими заинтересованными.

Стресс-тесты Белорусской АЭС были проведены в 2016-2018 годах. Они включали три этапа: самооценку Белорусской АЭС, национальную оценку и партнерскую проверку ENSREG. Национальный план был сформирован с учетом результатов всех трех этапов. В 2020 году Беларусь выразила готовность провести партнерский обзор ENSREG в отношении национального плана. К моменту визита уже выполнен ряд мероприятий партнерского обзора. Национальный план рассмотрен экспертами ENSREG, которые сформировали 150 вопросов к нему. 95 вопросов также поступили от Австрии и Литвы. Белорусская сторона подготовила и направила в ENSREG ответы. Состоялся ряд экспертных консультаций в формате видео-конференц-связи.-0-