21 сентября /Корр. БЕЛТА/. Консультативная миссия МАГАТЭ по физической защите посетит Беларусь в середине 2021 года. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Мариано Гросси, которая прошла в Вене на полях 64-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

"На данном этапе особую роль играет сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам реализации национальной ядерно-энергетической программы и развития инфраструктуры ядерной энергетики. Важной составляющей этой работы является приглашение в Беларусь оценочных миссий агентства, - отметил руководитель Минэнерго. - С 2012-го по 2020 годы проведены семь таких миссий. Последняя из рекомендованных миссий для стран, впервые приступающих к строительству АЭС, - консультативная миссия по физической защите - посетит Беларусь в середине 2021 года".

Полученные по результатам работы миссий рекомендации и предложения положены в основу национальных планов действий и являются важным ориентиром для Беларуси в развитии инфраструктуры ядерной энергетики и совершенствовании регулирования ядерной и радиационной безопасности.

На всех этапах сооружения Белорусской атомной электростанции безусловным приоритетом остается безопасность, подчеркнул министр. "Наша страна на добровольной основе провела стресс-тесты строящейся АЭС с учетом спецификации Европейской группы регуляторов в сфере ядерной безопасности и в 2018 году прошла партнерский обзор национального отчета по стресс-тестам, - сказал он. - В русле практики ЕС в 2019 году Беларусь подготовила Национальный план действий по итогам стресс-тестов, предусматривающий меры по реализации полученных рекомендаций. Этот план выполняется. Более того, мы практически завершили выполнять те рекомендации, которые эксперты ЕС обозначали как приоритетные для реализации до ввода первого энергоблока в эксплуатацию".

Кроме того, добровольно белорусская сторона пригласила экспертов ЕС провести партнерский обзор Национального плана действий по итогам стресс-тестов БелАЭС. Обзор будет выполнен в течение нескольких ближайших месяцев.

Виктор Каранкевич отметил: 7 ноября состоится энергетический пуск первого энергоблока БелАЭС. В этой связи он пригласил генерального директора МАГАТЭ рассмотреть возможность посетить Беларусь для участия в этом мероприятии.-0-