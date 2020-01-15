Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале

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13:20
Путин предложил провести референдум об изменениях в Конституцию РФ
В мире
13:17
Белорусский рубль на торгах 15 января ослаб к трем основным валютам
Экономика
13:15
Пассажиропоток минского метро в 2019 году вырос более чем на 10 млн человек
Регионы
13:14
Онлайн-конференция о воспитательной работе в системе образования пройдет на сайте БЕЛТА 17 января
Общество
13:07
В парламенте обеспокоены масштабом распространения фейков в информпространстве Беларуси
Общество
13:05
Случайный гость украл у новополочанина деньги и вещи
Происшествия
13:00
Королева Бельгии заинтересовалась посещением Беларуси
Политика
12:56
Большинство проблем населения местная власть в силах решить самостоятельно - Линевич
Регионы
12:56
Приемы граждан позволяют классифицировать проблемы и определить зоны ответственности - Турчин
Регионы
12:50
Четыре легковушки столкнулись на МКАД
Происшествия
12:49
В Ашхабаде прошел форум сотрудничества Туркменистана и международных организаций
В мире
12:47
РЕПОРТАЖ: "Эй, куры, куры, куронятоньки!" - в Кличеве провели детский колядный обряд
Регионы
12:35
В Гродно откроют центр безопасности МЧС
Регионы
12:32
Оплатить госпошлину при обращении в прокуратуру можно через ЕРИП
Общество
12:27
Макей обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в экономике
Экономика
12:09
Андрейченко: депутаты должны максимально глубоко работать с обращениями граждан
Общество
12:08
Республиканский центр безопасности заработает в Минске в 2020 году
Общество
12:06
Представители Администрации Президента проведут приемы граждан в январе
Общество
11:53
МТЗ планирует выпустить новое поколение лесной техники
Экономика
11:52
БСЖ особое внимание уделяет духовности, культуре и развитию родного края - Щеткина
Общество
11:51
Андрейченко призвал выносить на парламентские слушания волнующие общество проблемы
Общество
11:48
Экспертиза признала убийцу мальчика в Нарьян-Маре невменяемым
В мире
11:42
Белорусские спасатели в 2020 году будут помогать тушить лесные пожары в Турции
Общество
11:41
Минчанин незаконно продавал красную икру
Происшествия
11:29
Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января
Общество
11:25
Депутаты подключатся к работе по совершенствованию Конституции - Андрейченко
Политика
11:18
Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале
Экономика
11:14
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде
Спорт
11:11
Театр песни и танца провинции Цзянси выступит на сцене Белгосфилармонии
Культура
11:05
Эксперты обеспокоены несовершенством технологий распознавания deepfakes
Общество
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15 января 2020, 11:18
Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале
Новости темы
"Строительство АЭС в Беларуси"
Ядерное топливо завезут на БелАЭС в I квартале 2020 года
На первом блоке БелАЭС началась горячая обкатка оборудования
https://atom.belta.by/ru/belaes_ru/view/missija-magate-po-otsenke-gotovnosti-infrastruktury-k-ekspluatatsii-aes-priedet-v-belarus-v-fevrale-10504/
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АЭС
Новости рубрики Экономика
Белорусский рубль на торгах 15 января ослаб к трем основным валютам
Макей обсудил с послом Азербайджана сотрудничество в экономике
МТЗ планирует выпустить новое поколение лесной техники
Регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее - МАРТ
В Беларуси ограничат торговлю нетабачными жевательными смесями с никотином
Нацбанк пояснил причины замедления инфляции в декабре 2019 года
Главное
Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах
Депутаты подключатся к работе по совершенствованию Конституции - Андрейченко
Миссия МАГАТЭ по оценке готовности инфраструктуры к эксплуатации АЭС приедет в Беларусь в феврале
Старт продаж в доме "Стамбул": три довода в пользу покупки!
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Представители Администрации Президента проведут приемы граждан в январе
Регулируемые цены и тарифы в Беларуси стали расти медленнее - МАРТ
"Гомельтранснефть Дружба" приступила к ремонту на участке нефтепровода Мозырь-Брест-3
Андрейченко: депутаты должны максимально глубоко работать с обращениями граждан
Пресс-конференция о достижениях ученых в области высоких технологий пройдет в БЕЛТА 16 января
Эффект эмоционального заражения в соцсетях происходит быстрее, чем в толпе - эксперт
Республиканский центр безопасности заработает в Минске в 2020 году
РЕПОРТАЖ: "Эй, куры, куры, куронятоньки!" - в Кличеве провели детский колядный обряд
Небольшие осадки и гололедица ожидаются в Беларуси 16 января
От транзита нефти до хоккея - посол о целях визита в Беларусь премьера Латвии
Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах
В Беларуси ограничат торговлю нетабачными жевательными смесями с никотином
Как аудиодескрипция открывает искусство для незрячих людей
Оплатить госпошлину при обращении в прокуратуру можно через ЕРИП
Арина Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Аделаиде
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