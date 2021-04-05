Миссия технической поддержки ВАО АЭС начала работу на втором энергоблоке БелАЭС

Фото Минэнерго
Новости темы "Белорусская АЭС новейшего поколения 3+"
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), с 5 по 13 апреля проведут миссию технической поддержки по оценке эксплуатационной готовности второго энергоблока БелАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.
Эксперты оценят эффективность организационной структуры и административного управления вторым энергоблоком, проанализируют условия подготовки персонала, проведут мониторинг радиационной и противопожарной защиты, а также системы технического обслуживания энергоблока.
Помимо представителей ВАО АЭС в экспертную группу входят специалисты действующих АЭС России, Болгарии, ОАЭ и Турции.-0-