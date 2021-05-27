Митянский: правительство делает ставку на рост экспортного потенциала субъектов всех форм собственности

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство делает высокую ставку на восстановление и наращивание экспортного потенциала субъектов хозяйствования всех форм собственности. Об этом заявил заместитель министра экономики Сергей Митянский во время онлайн-мероприятия по презентации доклада об оценке влияния COVID-19 на торговлю и структурные преобразования в Беларуси в рамках проведенного ЕЭК ООН исследования микро-, малых и средних организаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

"В период пандемии Министерство экономики активизировало диалог с деловым сообществом. Каждую неделю министр экономики, его коллеги из других ключевых республиканских органов государственного управления проводили очные встречи с представителями бизнеса по решению наиболее острых вопросов. В целях сохранения социальной стабильности были приняты меры по поддержанию уровня доходов и обеспечению занятости населения через предоставление доплат работникам, упрощение порядка государственной адресной социальной помощи, предоставление дополнительных прав работникам и нанимателям", - рассказал Сергей Митянский.

Также принят ряд решений правительства, направленных на снижение финансовой нагрузки на предприятия, меры нетарифного регулирования для решения проблем нехватки лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты, некоторых продуктов питания. Суммарный объем государственной поддержки в 2020 году Минэкономики оценивает почти в Br765 млн. "В целом мы видим, что, несмотря на третью волну коронавируса, экономическая активность восстанавливается. Правительство Беларуси делает высокую ставку на восстановление и наращивание экспортного потенциала субъектов хозяйствования всех форм собственности", - подчеркнул замминистра.

Сергей Митянский отметил, что деловая активность и успешное развитие коммерческой деятельности во многом зависит от базовых условий, общей экономической ситуации в стране и от действующих мер регулирующего воздействия. "Их эффективность либо неэффективность особенно ярко обнаруживает себя в кризисные периоды. Поэтому для нас крайне важно экспертное мнение со стороны. Мнение, подкрепленное сравнительным анализом позитивного или, наоборот, неудачного опыта других стран и регионов. Работа проведена действительно серьезная, масштабная. Поэтому представляемые сегодня результаты анализа ситуации в нашей стране с позиции экспертов ЕЭК ООН нам тоже интересны", - сказал он.

Замминистра выразил благодарность за многолетнее взаимодействие с ЕЭК ООН. Стороны договорились о продолжении плодотворного сотрудничества и реализации совместных взаимовыгодных инициатив.-0-