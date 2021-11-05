Митянский: работа по снижению административной нагрузки на бизнес набирает обороты

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по снижению административной нагрузки на бизнес набирает обороты. Об этом сказал заместитель министра экономики Сергей Митянский, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

С 1 по 5 ноября на площадке Минэкономики прошли заседания шести рабочих подгрупп по снижению административной нагрузки на бизнес, на которых было рассмотрено 205 административных процедур.

По результатам активной дискуссии поддержано порядка 100 предложений госорганов, сенаторов и депутатов, а также бизнес-сообщества по оптимизации админпроцедур.

"Качество выстраиваемого диалога власти и бизнеса позволяет с уверенностью говорить о том, что поставленная главой государства задача по обеспечению тотального пересмотра и оптимизации административных процедур, а также их цифровизации будет выполнена", - подчеркнул Сергей Митянский.-0-