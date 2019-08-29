Мицкевич: в практике применения законодательства должны учитываться интересы предпринимателей

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законодательство и практика его применения должны быть максимально эффективными с точки зрения защиты интересов предпринимателей. Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента, председатель ОО "Белорусский республиканский союз юристов" Валерий Мицкевич во время круглого стола "Отдельные вопросы применения законодательства при проверке законности действий контролирующих органов", передает корреспондент БЕЛТА.

"Собравшихся здесь представителей государственных органов, контролирующих, судейского корпуса, делового сообщества объединяет одна цель - сделать наше законодательство и практику его применения максимально эффективными с точки зрения защиты интересов предпринимателей. Глава государства неоднократно подчеркивал необходимость создания благоприятного правового режима для развития бизнеса. В этом направлении уже сделано немало", - сказал Валерий Мицкевич.

С 1 января 2019 года в Беларуси начала действовать новая редакция Налогового кодекса, которая вызвала широкое обсуждение в бизнес-сообществе. "Очередную волну вопросов вызвали положения инструкции, утвержденной Комитетом государственного контроля, которая определяет порядок действий контролирующих органов при установлении оснований, влекущих корректировку налоговой базы или сумм налогов. Это вопросы о сроках исполнения информации контролирующих органов по корректировке налоговой базы или сумм подлежащих уплате налогов, возможности обжалования такой информации, последствиях отмены так называемого реестра лжепредпринимателей. Недостаточно просто принять закон - необходимо обеспечить его единообразное понимание и применение", - подчеркнул заместитель главы Администрации Президента.

Валерий Мицкевич отметил, что если ранее субъект хозяйствования мог понести ответственность за сам факт работы с лжепредпринимательской структурой, то сейчас применение мер воздействия должно быть основано на доказывании контролирующими органами факта отсутствия реальности осуществления хозяйственной операции в целях уклонения от уплаты налогов или занижения налоговой базы. "Нормы Налогового кодекса направлены на решение проблем, связанных с незаконной минимизацией сумм налоговых обязательств. Работа в этом направлении строго базируется на исполнении конституционных обязанностей по уплате налогов. Субъекты, добросовестно исполняющие налоговые обязательства, должны быть абсолютно уверены в неприменении к ним мер воздействия, что обеспечит принцип справедливости. Сегодняшнее мероприятие является отличной площадкой, чтобы обсудить практику применения изданных документов и при выявлении проблемных вопросов сразу же определить пути их решения", - добавил он.

Как сообщалось, указ №488 "О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств" отменен. Кроме того, по закону от 9 января 2019 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые кодексы Республики Беларусь" в Уголовный кодекс внесены изменения и дополнения, которые вступили в силу 19 июля 2019 года. В частности, исключена уголовная ответственность за деяния, предусмотренные прежней редакцией УК: нарушение порядка открытия счетов за пределами Беларуси (ст.224), воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.232), лжепредпринимательство (ст.234), нарушение антимонопольного законодательства (ст.244), дискредитация деловой репутации конкурента (ст.249). Кроме того, произведена частичная декриминализация такого преступления, как незаконная предпринимательская деятельность (ст.233 УК). Сейчас не предусмотрена уголовная ответственность за предпринимательскую деятельность, которая в соответствии с законодательными актами является запрещенной либо осуществляется без регистрации в установленном порядке.-0-