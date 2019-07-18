Мясникович: Беларуси и РФ нужно активизировать построение транспортной логистики Китай-Европа

18 июля, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие Беларуси и России в глобальной инициативе "Пояс и путь" - важное направление. Странам нужно активизировать построение транспортной логистики Китай-Европа. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на пленарном заседании VI Форума регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам нельзя упустить время. Новый Шелковый путь - это глобальный проект, и мы видим, что многие другие государства уже предприняли реальные действия, чтобы привлечь ресурсы и товарные потоки", - отметил Михаил Мясникович.

Тема обсуждалась в Совете Республики, в том числе с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой. Постком готов быть координирующей организацией этого проекта. Михаил Мясникович предложил от имени VI Форума регионов войти с соответствующим предложением в Высший государственный совет Союзного государства.

Еще одной перспективной сферой сотрудничества председатель Совета Республики назвал космические исследования. Президенты Беларуси и России одобрили создание российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли нового поколения с высоким пространственным разрешением и космической системы на его основе. Уже разработан эскизный проект, определены технические характеристики и оптимизирована стоимость работ. Михаил Мясникович попросил правительство Российской Федерации дать соответствующие поручения о начале следующего этапа - рабочего проектирования и открытия финансирования проекта.-0-