Мясникович: ЕАЭС будет выстраивать торгово-экономическую политику с учетом западных санкций

12 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийский экономический союз будет выстраивать свою торгово-экономическую политику с учетом санкций, которые применяют западные страны в отношении государств - членов ЕАЭС. Об этом заявил сегодня журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович после возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Москве по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент БЕЛТА.

"День Победы, я считаю, это символ единения советского народа, и нам в Коллегии ЕЭК это особенно близко, потому что нам и сегодня приходится отстаивать интересы государств - членов Евразийского экономического союза при том, будем говорить, непартнерском отношении, вызовах и угрозах, которые исходят от ряда зарубежных стран, - сказал Михаил Мясникович. - И безусловно, надо выстраивать нашу торгово-экономическую политику, работать над новыми нормативно-правовыми актами, которые могли бы минимизировать недружественное отношение, санкции, которые совершенно необоснованно предъявляются к нашим государствам-членам. В этом плане мы действительно имеем такую консолидированную позицию".-0-