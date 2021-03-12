Мясникович: экономика ЕАЭС справилась с вызовами пандемии лучше, чем Евросоюз

12 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экономика Евразийского экономического союза справилась с вызовами, вызванными пандемией COVID-19, лучше, чем страны Евросоюза. Соответствующие данные привел на пленарном заседании международного экономического форума "СНГ - 30 лет" председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович отметил: вызовы 2020 года, среди которых пандемия COVID-19 и масштабный экономический кризис, требуют еще большего осознания важности интеграционных связей Евразийского экономического союза и СНГ. "2020 год был сложным во всех отношениях: ВВП ЕАЭС сократился на 3,9%, - сказал он. - Для сведения: ВВП Европейского союза упал на 7,2%, Германии - на 5,4%, Великобритании - на 10%. Несколько лучше показатели жизненного уровня: ВВП ЕАЭС на душу населения по паритету покупательской способности остался фактически на уровне предыдущего года - $27,7 тыс.".

Несмотря на сложности, обеспечен в ЕАЭС рост показателей по таким важным отраслям экономики, как обрабатывающая промышленность, где рост составил 0,4% к уровню 2019 года, и сельское хозяйство, которое добавило 2,3%. "Что очень важно, поскольку в этих отраслях, особенно в обрабатывающей промышленности, сконцентрированы высокоэффективные рабочие места, а агропромышленный комплекс - это еще и продовольственная безопасность", - указал Михаил Мясникович.

По его словам, позитивной является динамика торговли товарами внутри ЕАЭС по сравнению с внешней торговлей. "Несмотря на то, что падение составило 11% (торговли между странами ЕАЭС. - Прим. БЕЛТА), торговля с третьими странами сократилась, к сожалению, на 20,9%. Это значит, что работают интеграционные связи в рамках Евразийского экономического союза, которые позволяют даже в это сложное время успешно торговать между собой", - убежден председатель Коллегии ЕЭК.-0-