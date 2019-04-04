4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович избран председателем наблюдательного совета ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг", сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

Организационное заседание наблюдательного совета состоялось сегодня. Кроме того, рассмотрены вопросы планирования работы наблюдательного совета на 2019 год.

Как сообщалось, 29 марта Президент Александр Лукашенко подписал указ №125 "О представителях государства". В соответствии с документом ряд должностных лиц назначены представителями государства в органах управления хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности Беларуси. Указ принят в целях повышения уровня и качества корпоративного управления в открытых акционерных обществах с превалирующей долей государства в уставных фондах.-0-