4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович избран председателем наблюдательного совета ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-холдинг", сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.
Организационное заседание наблюдательного совета состоялось сегодня. Кроме того, рассмотрены вопросы планирования работы наблюдательного совета на 2019 год.
Как сообщалось, 29 марта Президент Александр Лукашенко подписал указ №125 "О представителях государства". В соответствии с документом ряд должностных лиц назначены представителями государства в органах управления хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности Беларуси. Указ принят в целях повышения уровня и качества корпоративного управления в открытых акционерных обществах с превалирующей долей государства в уставных фондах.-0-
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