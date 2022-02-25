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25 февраля 2022, 13:14

Мясникович об основных задачах ЕАЭС в 2022 году: инвестиции, цифровизация, кооперация

Михаил Мясникович. Фото ЕЭК
Михаил Мясникович. Фото ЕЭК

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович назвал основные задачи Евразийского экономического союза в 2022 году. Об этом он сказал по итогам завершившегося сегодня в Нур-Султане заседания Евразийского межправительственного совета, которое прошло с участием премьер-министра Беларуси Романа Головченко, сообщает БЕЛТА.

Михаил Мясникович напомнил об обращении президента Кыргызстана Садыра Жапарова к главам государств ЕАЭС по случаю председательства этой страны в органах союза в текущем году. "Мы в ЕЭК, конкретно в Коллегии, разработали соответствующий план действий, подписали необходимые документы на текущий год. Таким образом, это не просто обращение, оно трансформировано в конкретную практическую работу, которой мы будем заниматься по реализации соответствующих инициатив Кыргызской Республики и докладывать главам правительств и главам государств", - сказал Михаил Мясникович.

Он обратил внимание на определенную новизну, которая будет сопровождать работу в ЕАЭС в 2022 году. "Я бы выделил три главных направления деятельности. Первое - это инвестиции в основной капитал, - отметил глава Коллегии ЕЭК. - Несмотря на то, что объемы инвестиций в истекшем году несколько увеличились по сравнению с предыдущими годами, мы полагаем, что этого недостаточно для того, чтобы иметь высококонкурентные товары для внутреннего рынка и для экспорта в третьи страны. Поэтому мы полагаем, что необходимо существенно увеличить инвестиции и выйти как минимум на показатель не менее 30% ВВП. По сравнению с теми показателями, которые мы имеем на протяжении последних лет, их однозначно надо увеличить в 1,5-2 раза. Особенно увеличить объемы инвестиций в базовые отрасли и в новые производства - как за счет промкооперации, так и за счет создания совместных трансъевразийских экономических корпораций - по микроэлектронике, биотехнологиям и другим прогрессивным направлениям деятельности, которые классифицируются как пятый-шестой технологический уклад".

Вторым направлением он назвал цифровизацию. "Это вопросы цифровизации в широком смысле этого слова, - указал глава Коллегии ЕЭК. - Мы эту работу уже проводим, то есть у нас будет формироваться цифровая повестка и интегрированная информационная система - принципиально новые технологии. Я очень признателен главам правительств, которые поддержали соответствующие положения доклада и направления деятельности, для того чтобы нам иметь более прогрессивную систему обмена информацией. Наши планы в ходе текущего года: увеличить эксплуатацию текущих общих процессов по сравнению с предыдущими девятью годами. Для этого у нас есть все основания, идет слаженная работа. Вместе с тем я хотел бы обратить внимание, что многое будет зависеть от готовности национальных сегментов интегрированной информационной системы. Сегодня приходится констатировать, что в ряде стран мы имеем некоторое отставание по присоединению к общим процессам интегрированной информационной системы. Что касается иных механизмов развития, мы об этом также докладывали главам правительств и получили соответствующую поддержку".

Третьим направлением Михаил Мясникович назвал развитие кооперации. "Безусловно, эти три направления - инвестиции в основной капитал, цифровизация и кооперационные связи на принципиально новых условиях - должны дать очень серьезный толчок к дальнейшему развитию", - подчеркнул он.

Кроме того, добавил глава Коллегии ЕЭК, необходимо уделить большее внимание вопросам социальной политики в Евразийском экономическом союзе.

Говоря об итогах прошлого года для ЕАЭС, Михаил Мясникович констатировал: "Результаты прошлого года не могут нас не радовать, потому что основной показатель интеграции - это рост взаимной промышленной кооперации, рост взаимной торговли, которые произошли за прошлый год: на треть по сравнению с 2020 годом и на 20 процентных пунктов выше, чем за 2019 год".-0-

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Фото Оксаны Манчук

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ЕАЭС ЕЭК заседания Мясникович
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