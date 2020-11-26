Мясникович обсудил с президентом Казахстана повестку предстоящего саммита ЕАЭС

26 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беседа председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоялась сегодня в режиме видео-конференц-связи, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Михаил Мясникович и Касым-Жомарт Токаев обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции, - отметили в пресс-службе. - Уточнены позиции по отдельным пунктам повестки дня предстоящего Высшего Евразийского экономического совета 11 декабря".-0-

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