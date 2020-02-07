Мясникович обсудил с руководством Армении устранение барьеров в ЕАЭС

7 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович 7 февраля посетил с визитом Ереван, где встретился с руководством Армении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Михаил Мясникович и премьер-министр Армении Никол Пашинян рассмотрели вопросы развития интеграции в Евразийском экономическом союзе. Никол Пашинян выразил уверенность, что Евразийская экономическая комиссия во главе с Михаилом Мясниковичем даст новый импульс сотрудничеству и развитию торгово-экономических связей в рамках ЕАЭС.

"Михаил Мясникович и Никол Пашинян обсудили стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подходы к устранению торговых барьеров, изъятий и ограничений, стимулирование инвестиций, а также подчеркнули важность последовательных шагов по увеличению объемов внутреннего товарооборота в ЕАЭС и формирования единого энергетического рынка", - отметили в пресс-службе.

С вице-премьером Армении Мгером Григоряном состоялся обмен мнениями о задачах, стоящих перед ЕАЭС. Стороны подчеркнули важность дальнейшей гармонизации законодательства стран союза, устранения препятствий для торговли и необходимость продолжения работы по созданию общих экономических механизмов, основанных на особенностях государств.

На встречах Михаила Мясниковича с президентом Армении Арменом Саркисяном и спикером Национального собрания Араратом Мирзояном также обсуждены новые подходы к развитию ЕАЭС, стратегические направления развития евразийской экономической интеграции, устранение торговых препятствий на общем союзном рынке.

"Я очень доволен результатами визита в Армению. Мы много внимания уделили устранению барьеров. И, самое главное, говорили о том, как не допустить, чтобы появились новые", - сказал Михаил Мясникович по итогам переговоров с руководством Армении.-0-