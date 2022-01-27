Мясникович обсудил в Минске участие белорусского бизнеса в процессах евразийской интеграции

27 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня встретился в Минске с председателем Союза некоммерческих организаций "Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей) Республики Беларусь", членом президиума Делового совета Евразийского экономического союза Анатолием Харлапом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Стороны обсудили участие белорусского бизнеса в процессах евразийской интеграции. Михаил Мясникович напомнил, что ЕЭК предметно проработала вопросы и предложения, высказанные в ходе встречи с предпринимательским сообществом Беларуси в Бресте 21 июня 2021 года", - сказали в пресс-службе.

Председатель Коллегии ЕЭК рассказал о цифровых инициативах и проектах, направленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса в ЕАЭС, которые реализует ЕЭК. Он призвал белорусский бизнес активнее взаимодействовать с ЕЭК, выступать с предложениями по кооперационным проектам и их финансированию. "Комиссия активно работает в этой сфере. Нами сформулированы и направлены в адрес правительств государств-членов соответствующие предложения. Но также очень важна инициатива снизу, от представителей заинтересованных бизнес-структур",- подчеркнул Михаил Мясникович.-0-