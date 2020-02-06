Мясникович обсудит с руководством Армении новые подходы к развитию ЕАЭС

6 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович посещает сегодня Ереван, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Программой предусмотрены двусторонние встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Арменом Саркисяном, спикером Национального собрания Араиком Мирзояном и другими.
"Планируется обсуждение новых подходов к развитию Евразийского экономического союза, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, подходов к устранению препятствий на рынке ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.
Представитель Беларуси Михаил Мясникович приступил к исполнению обязанностей председателя Коллегии ЕЭК с 1 февраля. 4 февраля он посетил с визитом Кыргызстан, где встретился с президентом Сооронбаем Жээнбековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и руководителем парламента Кыргызстана Дастанбеком Джумабековым.
В ЕАЭС входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан.-0-