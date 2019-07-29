Мясникович отмечает обоюдное стремление Беларуси и Латвии к укреплению сотрудничества

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия стремятся к укреплению сотрудничества. Речь об этом шла на встрече председателя Совета Республики Михаила Мясниковича с послом Латвии в Беларуси Мартиньшем Вирсисом по случаю завершения его дипломатической миссии в стране, передает корреспондент БЕЛТА.

Михаил Мясникович поблагодарил посла за личный вклад в укрепление и развитие двусторонних отношений, активную и конструктивную работу. В белорусском парламенте рассчитывают, что в таком же ключе взаимодействие будет строиться и с новым послом. "Мы всегда будем стремиться к тому, чтобы наше двусторонне сотрудничество укреплялось", - отметил спикер. Он подчеркнул также обоюдное стремление к взаимодействию на международных площадках для содействия продвижению интересов Беларуси и Латвии.

Мартиньш Вирсис и Михаил Мясникович

Председатель Совета Республики обратил внимание на хорошую динамику экономических отношений. В 2018 году товарооборот достиг почти $600 млн, увеличившись на треть к уровню предыдущего года. Михаил Мясникович подчеркнул при этом, что Беларусь и Латвия развивают не только товарное сотрудничество. На территории двух стран открываются новые совместные компании.

Мартиньш Вирсис во время встречи отметил хорошую динамику двусторонних отношений. "Они прагматичные, хорошие. Мы можем развивать разные проекты. В целом у нас нет непреодолимых проблем, вопросов", - сказал посол.

Мартиньш Вирсис

Во время встречи обсуждались перспективы межпарламентских контактов, которые поддерживаются на хорошем рабочем уровне. Стороны также выразили заинтересованность в укреплении сотрудничества между регионами, научных и гуманитарных контактов, развитии взаимодействия в сфере туризма.-0-

Фото Максима Гучека