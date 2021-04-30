Мясникович отметил положительные тенденции в экономике стран ЕАЭС в 2021 году

30 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на проходящем в Казани заседании Евразийского межправительственного совета отметил положительные тенденции, которые наблюдаются в экономике стран Евразийского экономического союза в начале текущего года, сообщает БЕЛТА.

"Увеличился выпуск продукции обрабатывающей промышленности: в Беларуси - на 9%, Казахстане - на 7,5%, России - на 1%, - сказал Михаил Мясникович. - В текущем периоде 2021 года объем взаимной торговли между государствами - членами ЕАЭС увеличился на 6,8%. Наиболее существенно он вырос в России - на 9,7%, в Беларуси - на 3,9% и Армении - на 2,5%".

Председатель Коллегии ЕЭК сообщил, что на двухдневное заседание вынесено 12 вопросов, восемь из них рассмотрели 29 апреля главы правительств стран ЕАЭС в узком составе. Он обратил внимание, что ряд вопросов повестки заседания подготовлен в рамках выполнения стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, принятых Высшим Евразийским советом в декабре 2020 года, и утвержденного плана по реализации стратегии. Михаил Мясникович подчеркнул, что к реализации стратегии активно подключаются бизнес-сообщества стран ЕАЭС. "Мы запланировали и обязательно проведем около 40 саммитов с представителями хозяйствующих субъектов наших стран, - проинформировал он. - Уверен, слаженная совместная работа правительств, бизнеса и ЕЭК будет способствовать закреплению положительных тенденций в экономике, которые мы видим в I квартале текущего года".-0-

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