Мясникович оценивает 2021 год как весьма позитивный для ЕАЭС

30 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович считает позитивным 2021 год для Евразийского экономического союза. Такую оценку он сделал в новогоднем поздравлении, распространенном ЕЭК, сообщает БЕЛТА.

"Уходящий год сложился весьма позитивно для Евразийского экономического союза, - констатировал Михаил Мясникович. - Негативное влияние пандемии COVID-19 на экономики наших стран постепенно ослабевает. Растут объемы промышленного производства, более чем в два раза сократилась безработица, почти на треть возросла взаимная и внешняя торговля товарами".

Он напомнил, что в 2021 году приняты важные для евразийской интеграции решения. Подписано соглашение о применении в союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок. Обеспечен равный доступ субъектов хозяйствования стран ЕАЭС к государственным закупкам. Запущен проект "Работа без границ", реализация которого расширяет возможности трудоустройства и найма граждан на союзном рынке труда. Вступило в силу соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств ЕАЭС.

Продолжена работа по формированию единой системы технического регулирования союза, которая не имеет аналогов в международной практике. Запущена реализации проекта "Цифровое техническое регулирование в рамках Евразийского экономического союза".

"Такие результаты стали следствием слаженных усилий национальных правительств и руководящих органов союза, включая Евразийскую экономическую комиссию, - отметил председатель Коллегии ЕЭК. - Подводя итоги уходящего года, хотелось бы выразить слова особой признательности главам государств, правительств, членам Совета ЕЭК за большой личный вклад в развитие евразийской интеграции".

Михаил Мясникович подчеркнул: ЕАЭС поступательно развивается, сближаются экономические и законодательные позиции государств - членов, ЕАЭС становится региональным центром притяжения инвестиций и интеллектуальных ресурсов, высоких технологий, сильным, конкурентоспособным и процветающим объединением.

"В союзе комфортно работать и развиваться. Это, пожалуй, главное достижение евразийской интеграции. У нас многое получилось. Но нам предстоит и многое сделать. Впереди - новые задачи", - заключил председатель Коллегии ЕЭК.-0-