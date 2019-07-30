Мясникович предлагает гармонизировать торговые законодательства Беларуси и Узбекистана

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларуси и Узбекистану необходимо гармонизировать национальные торговые законодательства. Об этом заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на открытии пленарного заседания I Форума регионов Беларуси и Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.
Спикер озвучил ряд предложений по активизации двустороннего сотрудничества. Так, Михаил Мясникович подчеркнул необходимость "гармонизации и унификации национальных законодательств, регулирующих торговые отношения, с тем, чтобы выравнять торговые режимы и создать комфортные условия для бизнес-сообществ".
Михаил Мясникович предложил межпарламентским и межправительственным комиссиям проанализировать белорусско-узбекистанскую договорно-правовую базу (включает 60 международных договоров и соглашений), дополнить и актуализировать ее в течение 2019 и 2020 годов.
"В настоящее время страновые условия существенно отличаются друг от друга, что сдерживает объемы взаимной торговли и инвестиций. Парламентам и правительствам целесообразно снять имеющиеся барьеры" - сказал председатель Совета Республики.
Залогом успешного сотрудничества он назвал инвестиции. "До тех пор, пока не будет крупных совместных компаний, а лучше - финансово-промышленных групп, наши экономические отношения не будут столь устойчивыми, как хотелось бы, - считает Михаил Мясникович. - Только совместный бизнес, возможно и с участием компаний из третьих стран, может стать драйвером активного развития".
Спикер констатировал, что у Беларуси и Узбекистана пока мало крупных совместных компаний, а те, что есть, испытывают трудности из-за тарифного и нетарифного регулирования. "Ситуацию не следует драматизировать. Над этими вопросами надо совместно работать и дипломатом, и парламентариям, и, в первую очередь, материнским компаниям. Уверены, что взаимовыгодные решения будут выработаны", - отметил председатель Совета Республики.
Он также выступил за то, чтобы Беларусь и Узбекистан реализовывали больше инновационных проектов. "Без науки, исследований, собственных научно-технических и образовательных программ невозможно добиться высокой конкурентоспособности", - резюмировал Михаил Мясникович.
Форум стартовал накануне с проведения тематических секций: по вопросам промышленной кооперации, агропромышленного комплекса, а также взаимодействия в гуманитарной, информационно-коммуникационной и научной сферах.
Ожидается, что сегодня на площадках форума будет подписан пакет межрегиональных соглашений о сотрудничестве, а также коммерческие контракты.
Делегацию Узбекистана возглавил первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев. С узбекской стороны представлены Андижанская, Бухарская, Джизакская, Наманганская, Самаркандская, Хорезмская, Ферганская и Ташкентская области. Форум приурочен к официальному визиту в Беларусь Президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.-0-
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