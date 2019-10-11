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11 октября 2019, 11:00

Мясникович предлагает китайской Weichai создать в КНР точку опоры для производства карьерной техники

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

11 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с главой правления китайской корпорации Weichai Group Тан Сюйгуаном предложил создать в КНР точку опоры для производства карьерной техники ОАО "БелАЗ", передает корреспондент БЕЛТА.

Тан Сюйгуан и Михаил Мясникович
Тан Сюйгуан и Михаил Мясникович

Михаил Мясникович, как председатель наблюдательного совета ОАО "БелАЗ", высказал пожелание видеть корпорацию Weichai надежным партнером белорусского предприятия в Китае. "Может быть, нам совместными усилиями создать в Китае точку опоры для производства и реализации карьерной техники для нужд рынка Китая и стран Юго-Восточной Азии", - предложил спикер. Одновременно председатель Совета Республики предложил рассматривать совместные проекты как окно возможностей для реального наполнения глобальной инициативы председателя КНР Си Цзиньпина "Пояс и путь".

Руководитель верхней палаты отметил, что у Weichai есть уже определенный опыт работы в Беларуси. Так, идет строительство нового совместного завода по выпуску коробок передач. Уже собраны первые тысячи двигателей для белорусского автомобилестроения, напомнил Михаил Мясникович. Он поинтересовался у Тан Сюйгуана, как, на его взгляд, развивается его бизнес в Беларуси, есть ли вопросы, которые следовало бы учесть национальным законодательством, решить путем административных или иных мер, чтобы способствовать реализации совместных проектов.

Тан Сюйгуан
Тан Сюйгуан

Председатель Совета Республики высказал предположение, что за годы сотрудничества в китайской корпорации убедились, что в Беларуси есть высококвалифицированные и дисциплинированные промышленные кадры, научное сопровождение, защита собственности на законодательном уровне.

Weichai - одна из крупнейших в Китае машиностроительных корпораций. Ее штаб-квартира находится в городе Вэйфан (провинции Шаньдун), производственные площадки и филиалы расположены в Китае, Юго-Восточной Азии, а также в Европе и Северной Америке. Корпорация входит в топ-500 компаний Китая (84 место), является одним из признанных мировых лидеров в производстве двигателей, электрогенераторов, колесных транспортных средств и автомобильных компонентов.

В переговорах в Совете Республики приняли участие генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик, министр промышленности Павел Утюпин. Стороны обсудили перспективы сотрудничества китайской корпорации с МАЗ по вопросам производства коробок передач.

Как сообщалось, два предприятия - флагмана Беларуси и КНР - Минский автомобильный завод и корпорация Weichai - создали совместную компанию. ООО "МАЗ-Вейчай" стало резидентом "Великого камня" в октябре 2017 года, а уже в апреле 2018 года началось строительство моторного завода. В ноябре 2018-го состоялся пробный запуск производства двигателей внутреннего сгорания.-0-

Производство на моторном заводе "МАЗ-Вейчай" откроется в октябреПроизводство на моторном заводе "МАЗ-Вейчай" откроется в октябре
В Китайско-белорусском парке "Великий камень" в октябре состоится официальное открытие производства на моторном заводе "МАЗ-Вейчай".

Теги
БелАЗ Китай Мясникович сотрудничество
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