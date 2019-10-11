Мясникович предлагает китайской Weichai создать в КНР точку опоры для производства карьерной техники

11 октября, Минск /Светлана Савко - БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович сегодня на встрече с главой правления китайской корпорации Weichai Group Тан Сюйгуаном предложил создать в КНР точку опоры для производства карьерной техники ОАО "БелАЗ", передает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Мясникович, как председатель наблюдательного совета ОАО "БелАЗ", высказал пожелание видеть корпорацию Weichai надежным партнером белорусского предприятия в Китае. "Может быть, нам совместными усилиями создать в Китае точку опоры для производства и реализации карьерной техники для нужд рынка Китая и стран Юго-Восточной Азии", - предложил спикер. Одновременно председатель Совета Республики предложил рассматривать совместные проекты как окно возможностей для реального наполнения глобальной инициативы председателя КНР Си Цзиньпина "Пояс и путь".
Руководитель верхней палаты отметил, что у Weichai есть уже определенный опыт работы в Беларуси. Так, идет строительство нового совместного завода по выпуску коробок передач. Уже собраны первые тысячи двигателей для белорусского автомобилестроения, напомнил Михаил Мясникович. Он поинтересовался у Тан Сюйгуана, как, на его взгляд, развивается его бизнес в Беларуси, есть ли вопросы, которые следовало бы учесть национальным законодательством, решить путем административных или иных мер, чтобы способствовать реализации совместных проектов.
Председатель Совета Республики высказал предположение, что за годы сотрудничества в китайской корпорации убедились, что в Беларуси есть высококвалифицированные и дисциплинированные промышленные кадры, научное сопровождение, защита собственности на законодательном уровне.
Weichai - одна из крупнейших в Китае машиностроительных корпораций. Ее штаб-квартира находится в городе Вэйфан (провинции Шаньдун), производственные площадки и филиалы расположены в Китае, Юго-Восточной Азии, а также в Европе и Северной Америке. Корпорация входит в топ-500 компаний Китая (84 место), является одним из признанных мировых лидеров в производстве двигателей, электрогенераторов, колесных транспортных средств и автомобильных компонентов.
В переговорах в Совете Республики приняли участие генеральный директор ОАО "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг" Петр Пархомчик, министр промышленности Павел Утюпин. Стороны обсудили перспективы сотрудничества китайской корпорации с МАЗ по вопросам производства коробок передач.
Как сообщалось, два предприятия - флагмана Беларуси и КНР - Минский автомобильный завод и корпорация Weichai - создали совместную компанию. ООО "МАЗ-Вейчай" стало резидентом "Великого камня" в октябре 2017 года, а уже в апреле 2018 года началось строительство моторного завода. В ноябре 2018-го состоялся пробный запуск производства двигателей внутреннего сгорания.-0-