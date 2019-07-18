18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Михаил Мясникович предлагает посвятить VII Форум регионов инвестиционному сотрудничеству Беларуси и России. Об этом он заявил на пленарном заседании VI Форума регионов, передает корреспондент БЕЛТА.
В 2020 году VII Форум регионов примет Беларусь. "Инвестиционная деятельность - это формула развития, прогресса. Предлагаю очередной Форум регионов провести с этой повесткой", - сказал Михаил Мясникович.
Он отметил, что на пути формирования единого экономического пространства страны сделали немало серьезных шагов навстречу друг другу. "Вместе с тем нужно более активно переходить к инвестиционному сотрудничеству, расширять промышленную кооперацию, и, главное, создавать совместные белорусско-российские кластеры - в нефтехимии, фармацевтике, льняной отрасли и других областях, которые представляют взаимный интерес", - считает спикер.
"Таким образом мы не будем зависеть от политических настроений третьих стран и существенно укрепим экономическую безопасность Союзного государства", - подчеркнул Михаил Мясникович.-0-
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