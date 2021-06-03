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03 июня 2021, 19:41

Мясникович предложил создать управляющую компанию для реализации инфраструктурных проектов

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович предложил создать управляющую компанию для реализации инфраструктурных проектов в Большой Евразии. С такой инициативой он выступил сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Перспективы развития идеи большого евразийского партнерства в условиях перехода мира к новому технологическому и экономическому укладу, в котором главную роль будут играть цифровизация всех процессов, рост зеленой экономики и вытеснение физических коммуникаций роботизированными системами управления, обсуждались на сессии "Большое евразийское партнерство в эпоху технологической трансформации". "Сегодня всем очевидно, что надо серьезно поработать над продвижением товаров по направлению Китай - Европа. Страны Центральной Азии неплохо работают в этом направлении в части автомобильных, железнодорожных перевозок, создают соответствующую инфраструктуру, но в эти проекты не вовлечены все страны ЕАЭС. Это серьезный недостаток", - сказал Михаил Мясникович.

"В этой связи для реализации инфраструктурных проектов в Большой Евразии он предложил создать транснациональную управляющую компанию. В качестве примера успешно работающей компании на пространстве ЕАЭС Михаил Мясникович привел АО "Объединенная транспортно-логистическая компания - Евразийский железнодорожный альянс", - отметили в пресс-службе.

По мнению председателя Коллегии ЕЭК, инвестиционная деятельность должна быть приоритетной в повестке национальных правительств и ЕАЭС. Следует создавать совместные трансъевразийские компании по ключевым направлениям деятельности, что поможет укрепить экономический потенциал союза.

Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, выступивший модератором панельной сессии, отметил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции и политических баталий в мире идет глобальная трансформация. "Переживаем очередную технологическую революцию, и контуры уже становятся вполне осязаемыми: это, конечно, климатические технологии, зеленые технологии, которые затронут практически весь реальный сектор, это, конечно, цифровизация, которая повлечет серьезное перераспределение рыночного влияния и, возможно, даже где-то и власти к технологическим компаниям", - заявил он.

Все это сопровождается беспрецедентным разобщением вследствие эпидемиологических ограничений, политической напряженности, санкций, торговых войн, неработоспособности ключевых международных организаций. "В этом смысле показателен интерес и бизнеса, и экспертов, и политиков к идее большого евразийского партнерства. Это все-таки поиск опоры для коллективного преодоления всех этих вызовов, определения формулы будущего развития", - подчеркнул Андрей Слепнев.-0-

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ЕАЭС ЕЭК Мясникович проект
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