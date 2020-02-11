Мясникович предложил Всемирному банку реализовывать в ЕАЭС инфраструктурные проекты

11 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня встретился с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирилом Муллером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Стороны обсудили возможные направления взаимодействия ЕЭК и Всемирного банка, вопросы сопряжения ЕАЭС и китайской инициативы "Пояс и путь", перспективы внедрения единой системы прослеживаемости товаров на территории союза.

Михаил Мясникович отметил, что Всемирный банк работает на двусторонней основе со всеми государствами ЕАЭС, при этом более активное взаимодействие с союзом в целом могло бы дать значительно больший экономический эффект. Он предложил переформатировать работу таким образом, чтобы перейти к реализации инфраструктурных проектов в масштабах всего Евразийского экономического союза. "Эти проекты должны быть очень привлекательными, мотивировать страны на участие", - отметил председатель Коллегии ЕЭК.

"Стороны договорились о новых подходах к сотрудничеству и о реализации в перспективе совместных проектов в интересах развития экономик стран ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.-0-

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