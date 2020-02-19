Мясникович: работа над проектом стратегии евразийской интеграции до 2025 года завершается

19 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза совместно с Евразийской экономической комиссией завершают работу над проектом стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом заявил председатель Коллегии ЕЭК Михаил Мясникович сегодня в Москве на заседании научного совета Российской академии наук по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Мы завершаем работу над стратегическими направлениями развития евразийской экономической интеграции, - сказал Михаил Мясникович. - Это комплексный документ, он содержит ряд серьезных мер, которые еще предстоит разрабатывать. Реальное наполнение очень нужно, и мы рассчитываем на вашу поддержку".

Как подчеркнул президент РАН Александр Сергеев, важно, чтобы наука была правильно интегрирована в экономику, а практическое взаимодействие РАН и ЕЭК могло бы дать эффект для всех стран союза. "Сегодня в ЕАЭС нужны новые яркие интеграционные проекты. Наш совет может стать площадкой для их научного сопровождения", - заверил он.

Председатель научного совета РАН, член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев рассказал о стратегии евразийской экономической интеграции в условиях смены технологического уклада. В частности, он остановился на ключевых пунктах, заложенных в проект документа. Среди них - полное устранение препятствий на рынке ЕАЭС, совершенствование таможенного регулирования, формирование цифрового пространства союза, выстраивание системы управления и финансирования совместных кооперационных проектов.

Научный совет РАН принял решение об обеспечении научного сопровождения и поддержки реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Кроме того, будет подготовлен перечень совместных мероприятий по сотрудничеству ЕЭК и РАН.

Проект стратегических направлений евразийской экономической интеграции до 2025 года обсуждался в конце минувшей недели на уровне вице-премьеров стран ЕАЭС. По итогам обсуждении в ЕЭК констатировали, что стороны согласовали 318 позиций, оставшиеся разногласия касаются только 15 механизмов взаимодействия.

Проект стратегии готовится в соответствии с Декларацией о дальнейшем развитии интеграционных процессов в ЕАЭС, которую Высший Евразийский экономический совет утвердил в конце 2018 года. Стратегические направления определят основные ориентиры интеграционной политики, в них будут раскрыты меры и механизмы, которые позволят в перспективе завершить формирование нормативно-правовых основ сотрудничества государств ЕАЭС, повысить исполнительскую дисциплину наднациональных и национальных институтов союза, обеспечить гармонизацию и синхронизацию подходов государств-членов к определению и регулированию новых направлений сотрудничества. Документ в определенной степени выходит за рамки действующего Договора о ЕАЭС. Среди новых направлений - развитие зеленых технологий, возобновляемых источников энергии, экономические аспекты в сфере здравоохранения, туризма, образования и науки.

После одобрения стратегических направлений Евразийским межправительственным советом документ планируется утвердить в мае на заседании Высшего Евразийского экономического совета.-0-