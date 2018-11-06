Мясникович: развитие химической отрасли в Беларуси должно стать национальным проектом

6 ноября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Развитие химической отрасли в Беларуси должно стать национальным проектом. Такое мнение высказал, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, председатель Совета Республики Михаил Мясникович, который с рабочей поездкой посещает Могилев.

Михаил Мясникович сегодня ознакомился с реализацией инвестиционного проекта ИООО "Омск Карбон Могилев" по созданию производства технического углерода и перспективами модернизации ОАО "Могилевхимволокно".

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