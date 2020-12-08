Мясникович: реальный сектор ЕАЭС демонстрирует позитивные результаты в условиях пандемии

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Несмотря на непростую экономическую ситуацию в мире, вызванную последствиями пандемии, Евразийский экономический союз демонстрирует позитивные результаты в реальном секторе экономики. Об этом заявил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович на встрече с и.о. президента Кыргызстана Талантом Мамытовым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В меньшей степени негативные явления коснулись обрабатывающей промышленности, сельское хозяйство продемонстрировало прирост в целом по ЕАЭС на 2,5% в январе - октябре этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Кыргызстан показал прирост в сельском хозяйстве почти 1%", - сказал Михаил Мясникович.

Стороны обсудили вопросы повестки дня предстоящего 11 декабря заседания Высшего Евразийского экономического совета, а также развития евразийской интеграции в целом. Были затронуты вопросы законодательного обеспечения евразийской интеграции, возможные механизмы межпарламентского взаимодействия в союзе, в том числе посредством использования площадки Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ.

Михаил Мясникович отметил открытость ЕЭК для рассмотрения предложений и инициатив, направленных на укрепление интеграции в ЕАЭС. В свою очередь Талант Мамытов обозначил готовность кыргызской стороны оказывать содействие в расширении внешних торгово-экономических связей союза.-0-