Мясникович: решение вопроса по тарифам на транспортировку газа в ЕАЭС отложено на две недели

10 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры стран Евразийского экономического союза сегодня в целом одобрили проект стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, комментируя итоги состоявшегося в формате видеоконференции заседания Евразийского межправительственного совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Однако остались несогласованными несколько вопросов, к которым главы правительств намерены вернуться через две недели. В их числе - вопрос о тарифах на транспортировку газа. "То, что несогласованное пока - это касательно цен и тарифов на газ и на прокачку газа, - сказал Михаил Мясникович. - Эта тема очень актуальная и для Армении, и для Беларуси. Есть определенные несогласованные позиции по данному вопросу с Казахстаном и Российской Федерацией. В течение двух недель на уровне министров энергетики должны найти развязку этих проблем".

В числе несогласованных вопросов по проекту стратегии глава Коллегии ЕЭК назвал либерализацию автоперевозок - этот вопрос актуален как для Беларуси, так и для других стран ЕАЭС. Кроме того, не пришли к единому мнению члены межправсовета и по вопросу, касающегося выравнивания экономического уровня развития стран ЕАЭС. Для поиска развязок по всем несогласованным вопросам в кратчайшие сроки будет создана группа высокого уровня.

Михаил Мясникович также сообщил, через две недели запланированы очередные переговоры глав правительств стран ЕАЭС. "За это короткое время должны найти решение этих сложных задач, которые не вчера возникли, а присутствуют в повестке дня постоянно", - резюмировал председатель Коллегии ЕЭК.-0-